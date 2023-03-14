Кудрявцева показала себя без косметики и зуба, который знаменитость еще не успела вставить
2023-03-14 07:47
Известная ведущая Лера Кудрявцева заявила, что любит себя любую, даже уставшую и со сна.
Популярная российская ведущая телевидения Лера Кудрявцева, общаясь с подписчиками, расссказала, что, когда находится дома не мучает кожу лица косметикой, давая ей отдых.
Знаменитость заверила своих фанатов, что любит себя любую, при параде и в домашнем халате.
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В доказательство звезда экрана выложила в социальных сетях свой снимок, где она позирует не только без грамма косметики, но и без зуба.
Кудрявцева заверила, что мнение окружающих о ее внешности находится для нее на последнем месте.
Опубликовано: Наталья Гончарова