Забрать Крымский полуостров силой не получится. И об этом знают как власти Киева, так и руководство западных стран. В этом уверен представитель турецкой общественной организации Унвер Сель.

Председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель сделал заявление в беседе с РИА Новости.

Он утверждает, что Украина не сможет захватить Крым, и об этом хорошо знают на Западе.

По словам Селя, безуспешными оказались попытки "по захвату даже областей на востоке Украины, которые сейчас входят в состав Российской Федерации".

Этот факт подтверждает вывод о том, что получить Крым насильственным путем у Зеленского не получится. Украина и Запад не обладают достаточной мощью, чтобы вести войну на два фронта.

По мнению Селя, угрозы, которые сделал Зеленский Крыму, "следует рассматривать скорее как пропагандистсткие".

Также общественный деятель Турции высказал уверенность в том, что Европа желает скорейшего завершения кризиса в Украине.

Как полагает Унвер Сель, страны Запада уяснили, что "понесли большие потери в результате агрессивной политики НАТО, что США таким образом стремятся ослабить страны Европы, используя их для конфликта на Украине".