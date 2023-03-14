В Турции уверены, что отобрать Крым у России невозможно, и это понимают как Киев, так и Запад
Забрать Крымский полуостров силой не получится. И об этом знают как власти Киева, так и руководство западных стран. В этом уверен представитель турецкой общественной организации Унвер Сель.
Председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель сделал заявление в беседе с РИА Новости.
Он утверждает, что Украина не сможет захватить Крым, и об этом хорошо знают на Западе.
По словам Селя, безуспешными оказались попытки "по захвату даже областей на востоке Украины, которые сейчас входят в состав Российской Федерации".
Этот факт подтверждает вывод о том, что получить Крым насильственным путем у Зеленского не получится. Украина и Запад не обладают достаточной мощью, чтобы вести войну на два фронта.
По мнению Селя, угрозы, которые сделал Зеленский Крыму, "следует рассматривать скорее как пропагандистсткие".
Также общественный деятель Турции высказал уверенность в том, что Европа желает скорейшего завершения кризиса в Украине.
Как полагает Унвер Сель, страны Запада уяснили, что "понесли большие потери в результате агрессивной политики НАТО, что США таким образом стремятся ослабить страны Европы, используя их для конфликта на Украине".
Опубликовано: Храмова Оксана
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Наталья Гончарова
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