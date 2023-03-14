Розенбаум экстренно госпитализирован в Красноярске в отделение сосудистой хирургии

Александр Розенбаум в срочном порядке доставлен в больницу в отделение сосудистой хирургии.

71-летний исполнитель Александр Розенбаум, находясь на гастролях в российском городе Красноярске, угодил в больницу.

5 tv.ru информирует, что музыкант был доставлен в местную клинику бригадой скорой помощи.

Артист попал в отделение сосудистой хирургии красноярской больницы.

Больше никакой информации о состоянии здоровья знаменитости нет.