Розенбаум экстренно госпитализирован в Красноярске в отделение сосудистой хирургии
2023-03-14 09:48
Александр Розенбаум в срочном порядке доставлен в больницу в отделение сосудистой хирургии.
71-летний исполнитель Александр Розенбаум, находясь на гастролях в российском городе Красноярске, угодил в больницу.
5 tv.ru информирует, что музыкант был доставлен в местную клинику бригадой скорой помощи.
Артист попал в отделение сосудистой хирургии красноярской больницы.
Больше никакой информации о состоянии здоровья знаменитости нет.
Опубликовано: Наталья Гончарова