Замуж за простолюдина: принцесса Иордании сочеталась браком с простым парнем

Старшая дочка короля Абдаллы II и королевы Рании, 26 летняя Иман, вышла замуж за финансиста из Нью-Йорка Джамиля Александра Тармиотиса.

Королевская семья Иордании демонстрирует настоящие прогрессивные взгляды. 26-летняя Иман - старшая дочка короля Абдаллы II и королевы Рании - вышла замуж за молодого человека из народа, сообщает Супер.ру.

Имя жениха - Джамиль Александр Тармиотис, он работает финансистом в Нью-Йорке. Как уточняет издание, в этом городе он с принцессой и познакомился.

Родители Иман не против выбора дочери: ее мама сама пришла в династию прямо «с улицы».

На свадьбе принцесса блистала в элегантном платье с прозрачным ажурным лифом. Главной деталью образа стала тиара, принадлежащая королеве Рании. Свадьбу принцессы транслировало местное телевидение.

Но влюбленным все-таки позволили насладиться торжеством без посторонних глаз: после того, как вынесли торт, трансляция прекратилась.