Банковский кризис в США может привести к краху доллара

Разорение крупнейших банков США является одним из признаков серьезных кризисных явлений в американской экономике.

За последнюю неделю в Соединенных Штатах Америки заявили о банкротстве сразу три банка, входящих в число крупнейших финансово-кредитных организаций страны. Каждый из них являлся одним из лидеров в сфере криптовалют, активно занимался финансированием стартапов, обслуживал крупнейшие технологические корпорации с оборотами, исчисляемыми сотнями миллиардов долларов.

В разорившиеся банки выстроились очереди вкладчиков, стремящихся забрать свои сбережения. Компании переходят на обслуживание в другие финансово-кредитные заведения, и столь мощный отток капитала стал фактически «контрольным выстрелом». После этого предсказуемо обвалились европейские и азиатские биржи, и сейчас никто не берется предсказать, как будут развиваться события в дальнейшем.

Многие эксперты и аналитики сходятся во мнении, что мировая финансовая система переживает коренную перестройку. Судя по всему, доллар утрачивает функцию мировой валюты, все больше стран желают избавиться от зависимости к доллару и переходят в своих взаиморасчетах на национальные денежные единицы. Дополнительным стимулом отказаться от доллара является тот факт, что администрация США вводит финансовые санкции против государств и компаний, которые стремятся проводить собственную независимую политику без оглядки на Вашингтон.

Поэтому вполне может оказаться так, что очередной банковский кризис в США является началом эпохи падения американского доллара и утраты им статуса мировой валюты. Дополнительным аргументом в пользу данной версии является то, что внешний долг Соединенных Штатов Америки перевалил за отметку 31 триллион долларов, и уже очевидно, что выплачен он никогда не будет.