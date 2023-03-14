Слесарь из Нижнего Новгорода неожиданно стал долларовым миллионером

Александр Земсков поделился, что потратит часть средств на то, чтобы расплатиться по кредитам и купить новое авто.

Фортуна всегда обрушивается неожиданно. Судьба порадовала слесаря из Нижнего Новгорода Александра Земскова.

Как сообщает Супер.ру, мужчина назван победителем новогоднего тиража «Русского лото», и выиграл в лотерею 1 миллиард российских рублей, что эквивалентно более чем 13 миллионам долларов.

Об этом сообщает Супер.ру со ссылкой на РИА «Новости».

Сразу осознать такое невозможно. Я ведь простой человек, привык всего добиваться своим трудом. Не мог представить, что в один миг стану миллиардером, тем более, что выиграю в лотерею, —поделился эмоциями счастливчик.

Как уточняет информационное агентство, мужчина работает слесарем по ремонту и обслуживанию технологического оборудования.

За вычетом налога он получит 850 миллионов рублей. Александр поделился, что потратит часть средств на то, чтобы расплатиться по кредитам и купить новое авто.

Напомним, первым лотерейным российским миллиардером стала Надежда Бартош, которая стала победителем новогоднего тиража 1 января 2020 года.