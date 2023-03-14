«Опасался стычек»: Том Круз из-за Николь Кидман не попал на «Оскар-2023»

Голливудский актер пропустил 95-ю церемонию награждения престижной кинопремии, чтобы не столкнуться с бывшей женой.

Хотя картина «Топ Ган: Мэверик», в которой Том Круз сыграл главную роль, на церемонии "Оскар" была представлена в шести номинациях, сам актер в лос-анджелесском театре Dolby, где проходила церемония, не появился, сообщает Космополитен.

Знакомые 60-летнего артиста объяснили, что причина его отсутствия - нежелание видеться с бывшей женой Николь Кидман. Звезды вполне могли столкнуться на ковровой дорожке.

Тома не было, потому что она там была. Он опасался стычек, — цитируют СМИ инсайдера.

Впрочем, другие знакомые Круза уверены, что артист пропустил церемонию из-за большой занятости. При этом приятели Круза не опровергают, что это могло быть связано с Николь.

Пара со скандалом развелась еще в 2001 году из-за увлечения артиста сайентологией. С тех пор экс-супруги стараются не бывать на одних и тех же мероприятиях. Компанию Кидман на «Оскаре» составил ее новый избранник - Кит Урбан. Влюбленные страстно целовались прямо на ковровой долрожке.