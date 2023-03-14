Хлеб с плесенью: токсиколог Кутушов объяснил, можно ли его есть даже после удаления зеленых точек
Иногда жалко выбрасывать целую буханку, которую тронула плесень, но лучше все-таки сделать это.
Редкая хозяйка выбросит тронутый плесенью хлеб. Одни пустят его на сухарики, другие после обрезки пустят мякиш в котлеты. Но можно ли так поступать?
Токсикологи уверяют, что - ни в коем случае. Дело в том, что плесень продуцирует микотоксины - это отравляющие организм вещества, которые способны спровоцировать серьезные заболевания.
Чаще всего дает о себе знать аллергия, но плесень также может вызвать и серьезное поражение легких.
Даже если нет следов плесени на хлебе, и вы просто чувствуете запах гнили, прогорклости - значит, хлеб уже стал плесневеть.
Плесень - это длинные переплетенные нити, они пронизывают весь продукт, если даже это не видно глазу, - пояснил член-корреспондент Российской академии естественных наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов.
То есть, срезав видимую часть плесени, от нее не избавиться: грибок уже глубоко проник в хлеб, и поразил его полностью.
Плесень не вызывает моментального отравления. И, если съесть немного заплесневелого хлеба, последствий может и не быть. Но, если в организм попало много плесени, это спровоцирует реакцию ЖКТ.
А в худшем случае - может закончиться печеночной либо почечной недостаточностью, а то и летальным исходом.
По словам Михаила Кутушова, самая опасная из плесеней - та, что на арахисовой пасте ли сам подпорченный арахис. Крайне опасно есть и испорченные консервы - можно заболеть ботулизмом.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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