Белый, покинувший РФ, возмутился ненависти со стороны россиян в его адрес
Актер Анатолий Белый покинул Россию на фоне событий февраля 2022 года. Артист уверяет, что устал от ненависти со стороны соотечественников.
Актер Анатолий Белый обосновался в Израиле, где пытается заниматься любимым делом.
Не все складывается просто. Артист уверяет, что на чужбине все хорошо: он узнает много нового, знакомиться с интересными личностями.
Не радует звезду экрана и сцены огромный поток ненависти в его адрес со стороны жителей России, которую тот покинул из-за спецоперации в Украине.
О своих переживания по поводу Белый рассказал в социальных сетях.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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