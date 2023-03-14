Белый, покинувший РФ, возмутился ненависти со стороны россиян в его адрес

Актер Анатолий Белый покинул Россию на фоне событий февраля 2022 года. Артист уверяет, что устал от ненависти со стороны соотечественников.

Актер Анатолий Белый обосновался в Израиле, где пытается заниматься любимым делом.

Не все складывается просто. Артист уверяет, что на чужбине все хорошо: он узнает много нового, знакомиться с интересными личностями.

Не радует звезду экрана и сцены огромный поток ненависти в его адрес со стороны жителей России, которую тот покинул из-за спецоперации в Украине.

О своих переживания по поводу Белый рассказал в социальных сетях.