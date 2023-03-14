Михайлов рассказал о ненависти украинцев к русским, которую наблюдал задолго до событий 2014 и 2022 годов

Актер Александр Михайлов рассказал о том, как выходцы из Украины относились к русским задолго до ситуации в Донбассе.

Звезда культовой советской комедии "Любовь и голуби" Александр Михайлов стал гостем Ютуб-проекта "Так сказать".

В ходе интервью ведущему программы артист рассказал, как наблюдал отношение украинцев к русским задолго до событий в Донбассе 2014 и 2022 годов а также вхождения Крыма в состав РСФСР.

На съемках картины "Отряд особого назначения" (1987), которые проходили в Украине, местные просили съемочную группу общаться потише, так как русский язык их явно раздражал.

Дело было в кафе, когда артисты праздновали окончание съемочного процесса. К ним подошел украинец и, назвав тех "москалями", призвал соблюдать тишину, так как "ухо режет".

Михайлов подчеркнул, что в глазах "хозяина" читалась злоба и ненависть.