Песков заявил, что мир на Украине пока невозможен
По мнению кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, в настоящий момент перевести украинский конфликт в мирное русло не представляется возможным.
Как заявил Дмитрий Песков, Россия ценит усилия стран, которые стремятся остановить военные действия на Украине и перевести решение данного конфликта в мирное русло, но в данное время это не представляется возможным.
Эти слова кремлевского спикера можно расценивать как подтверждение успехов российской армии на украинском фронте. По всей вероятности, вооруженные силы России полностью перехватили инициативу и готовятся к полномасштабному наступлению с захватом Артемовска и других стратегически важных населенных пунктов. Уязвимая позиция Украины подтверждается и риторикой украинского президента Владимира Зеленского, который на днях вынужден был признать, что ситуация на Донбассе складывается крайне тяжело.
При этом российские войска взяли в клещи Артемовск и находятся на стратегически выгодных позициях. Это позволяет руководству России вести диалог со всеми заинтересованными сторонами с позиции силы, что и подтверждают слова Дмитрия Пескова о невозможности мирного урегулирования конфликта в настоящее время.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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