Илья Резник заявил, что считает Рамзана Кадырова братом
Поэт-песенник живет в Ялте, которая является городом-побратимом Грозного. Он подчеркнул, что их объединяет еще и то, что оба являются патриотами своей Родины.
Илья Резник готовится к празднованию своего юбилея, сообщает Рrozvezd.info. Поздравить легендарного поэта с 85-летием придут Лев Лещенко, Азиза, Владимир Пресняков, Игорь Николаев и другие.
Илья Рахмиэлевич не скрывает, что он не против принять у себя в гостях и Рамзана Кадырова, которого считает своим братом.
У меня не слишком радостное настроение из-за происходящего вокруг, - вздыхает Резник.
Но я уверен, что мы справимся с проблемами, невзгодами и трудностями.
Поэт-песенник также добавил, что он с женой Ириной много лет живет в Крыму, в Ялте. Этот город - побратим с Грозным.
Потому и сказал, что я считаю Рамзана Кадырова своим братом. Мы оба, к тому же, являемся патриотами своей Родины.
Резник активно помогает военным, чем может.
У меня недавно вышел сборник молитв по благословению Святейшего Патриарха Кирилла - под названием «Святые воины и защитники земли Русской», - отметил Илья Рахмиэлевич.
Его выпустил мой друг, Герой России Владимир Егорович Проничев. Мы уже отправили на фронт и в госпитали десять тысяч экземпляров.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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