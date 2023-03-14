Илья Резник заявил, что считает Рамзана Кадырова братом

Поэт-песенник живет в Ялте, которая является городом-побратимом Грозного. Он подчеркнул, что их объединяет еще и то, что оба являются патриотами своей Родины.

Илья Резник готовится к празднованию своего юбилея, сообщает Рrozvezd.info. Поздравить легендарного поэта с 85-летием придут Лев Лещенко, Азиза, Владимир Пресняков, Игорь Николаев и другие.

Илья Рахмиэлевич не скрывает, что он не против принять у себя в гостях и Рамзана Кадырова, которого считает своим братом.

У меня не слишком радостное настроение из-за происходящего вокруг, - вздыхает Резник. Но я уверен, что мы справимся с проблемами, невзгодами и трудностями.

Поэт-песенник также добавил, что он с женой Ириной много лет живет в Крыму, в Ялте. Этот город - побратим с Грозным.

Потому и сказал, что я считаю Рамзана Кадырова своим братом. Мы оба, к тому же, являемся патриотами своей Родины.

Резник активно помогает военным, чем может.