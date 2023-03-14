Рогов: Украина стягивает боевую авиацию на Запорожское направление
Как заявил член главного совета администрации Запорожского региона Владимир Рогов, украинские вооруженные силы приступили к переброске боевой операции на Запорожское направление.
Рогов сообщил, что в данном случае речь идет о советских истребителях и вертолетах, неофициально переданных Украине странами бывшего Варшавского договора, а также вывезенных в свое время военнослужащими США из Афганистана.
Эти намерения украинских властей могут свидетельствовать о том, что Киев готовится к полномасштабному наступлению в Запорожской области. По всей вероятности, руководство Украины ждет, когда закончится весенняя распутица, чтобы появились условия для движения военной техники. Также Киев явно рассчитывает к этому времени получить от стран Запада дополнительное вооружение, о чем постоянно упоминает президент страны Владимир Зеленский.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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