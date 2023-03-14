Тефлоновые сковороды: стало известно, в каких условиях они становятся токсичными

Если сковорода нагревается до 260 градусов, она остается целой. А при 350 градусах масса тефлона уменьшается, и разложившиеся вещества опасны для человека.

Центральное телевидение Китая показало сюжет об эксперименте, который провели аспиранты-химики Пекинского сельхозуниверситета. Они установили, при какой температуре тефлоновая посуда может стать токсичной, сообщает Рамблер.

До начала нагревания специалисты взвесили тефлоновую посуду. Если она впоследствии теряла в весе - значит, антипригарное покрытие разрушалось.

Если сковорода нагревалась до 260 градусов, - она оставалась целой. А при 350 градусах масса тефлона уменьшается, хотя и не на много (около 0,05 грамма).

Вещества, разложившиеся под воздействием температуры, токсичны для человека. При накопительном эффекте они могут спровоцировать эмфизему легких и другие заболевания.

Но в среднем, уточнили авторы эксперимента, температура нагрева при использовании бытовых плит не превышает 260 градусов. Тем не менее, подвергать пустую тефлоновую посуду долгому нагреванию специалисты все же не советуют.