Тефлоновые сковороды: стало известно, в каких условиях они становятся токсичными
Если сковорода нагревается до 260 градусов, она остается целой. А при 350 градусах масса тефлона уменьшается, и разложившиеся вещества опасны для человека.
Центральное телевидение Китая показало сюжет об эксперименте, который провели аспиранты-химики Пекинского сельхозуниверситета. Они установили, при какой температуре тефлоновая посуда может стать токсичной, сообщает Рамблер.
До начала нагревания специалисты взвесили тефлоновую посуду. Если она впоследствии теряла в весе - значит, антипригарное покрытие разрушалось.
Если сковорода нагревалась до 260 градусов, - она оставалась целой. А при 350 градусах масса тефлона уменьшается, хотя и не на много (около 0,05 грамма).
Вещества, разложившиеся под воздействием температуры, токсичны для человека. При накопительном эффекте они могут спровоцировать эмфизему легких и другие заболевания.
Но в среднем, уточнили авторы эксперимента, температура нагрева при использовании бытовых плит не превышает 260 градусов. Тем не менее, подвергать пустую тефлоновую посуду долгому нагреванию специалисты все же не советуют.
Опубликовано: Светлана Гарусева
-
-
Наталья Гончарова
Савичева призналась, что поет под фонограмму, когда нет условий для исполнения композиций вживую
Исполнительница Юлия Савичева не стала скрывать, что поет под фонограмму. Это случается, когда состояние здоровья оставляет желать лучшего, либо площадка не готова к живому исполнению.Подробнее...
-
-