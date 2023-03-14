Аргентинка вышла замуж сама за себя, а на другой день уже подала на развод

Она купила свадебные платья и фату, испекла торт. И выложила фото с празднования в свои соцсети.

Аргентинский блогер Софи Маурер вышла замуж сама за себя. Но через сутки призналась, что больше не хочет находиться в браке, и подала на развод, сообщает Рамблер со ссылкой на Independet.

"Свадьбу" 25-летняя невеста сыграла 19 февраля 2023 года. В своем блоге она объявила, что выходит замуж за саму себя.

По словам девушки, она приобрела свадебное платье, фату, испекла торт - в общем, сделала все, чтобы в знаменательный день себя порадовать.

На страницы соцсети она выложила фото, подтверждающие ее слова. Большинство подписчиков поддержало решение девушки.

Но через сутки Софи Маурер опубликовала в блоге сообщение о разводе - с самой собой, разумеется.

Я за собой замужем один день, и больше не могу этого вынести, - призналась она.

Блогерша также добавила, что она теперь знает, как проводится процедура развода.