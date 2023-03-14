Дмитрий Полянский утверждает, что постоянные представители государств-членов ООН получили копию переписки российских дипломатов с иностранными коллегами относительно теракта на "Северных потоках".

14 марта заместитель постоянного представителя России при Организации объединённых наций Дмитрий Полянский публично заявил, что российские дипломаты передали коллегам из ООН копию переписок с членами дипведомств ФРГ, Дании и Швеции, поскольку именно эти государства ответственны за расследование терактов на "Северных потоках".

По словам Полянского, в копиях переписки с немецкими, шведскими и датскими политиками чётко проиллюстрировано, что они не желают информировать российскую сторону о ходе расследований терактов на газопроводах в Балтийском море.

Известно, что ранее американский журналист-расследователь Сеймур Херш опубликовал инсайдерский материал, данные которого свидетельствуют о том, что в июне 2022 года военные водолазы США под видом учений НАТО в акватории Балтийского моря заминировали принадлежащие России трубопроводы North Stream.

Херш утверждает, что позднее закреплённую на "Северных потоках" бомбу активировали норвежские спецслужбы. При этом Сеймур Херш отметил, что тайное военное сотрудничество между Осло и Вашингтоном началось ещё в годы войны во Вьетнаме, когда Норвегия в атмосфере строгой секретности продала США свои военные суда для их участия в конфликте.

Характерно, что после публикации Херша ряд западных СМИ попытались опровергнуть её истинность, сообщив о том, что "Северные потоки" взорвала некая проукраинская группировка, спонсируемая украинским олигархом, являющимся другом Владимира Зеленского. В статьях утверждается, что США не знали о планах украинских диверсантов.