Звезда Склифосовского Александр Толубаев ушел из жизни в 72 года

На 73-м году жизни скончался российский актер Александр Толубаев, которого зрители знали по сериалу "Склифосовский".

Представители "Дома актера" в Воронеже сообщили печальную новость. Из жизни ушел известный артист Александр Толубаев, которому было 72 года.

О том, отчего скончался звезда экрана, информация не озвучивается.

Толубаев за свою жизнь снялся в более, чем в 30 картинах. Среди них советстские "Борис Годунов", "Крейцерова соната", "Михайло Ломоносов".

Что касается современных проектов, то он играл в популярном сериале про врачей "Склифосовский", многосерийных картинах "Женщины на грани", "Операция "Кукловод"" и прочих.