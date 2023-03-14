Пашинян: ОДКБ уходит из Армении, вызывая беспокойство у Еревана

Никол Пашинян утверждает, что ОДКБ постепенно покидает армянское государство, что тревожит местное правительство.

Днём 14 марта армянский премьер-министр Никол Пашинян публично заявил, что в 2020 году он лично общался с генеральным секретарём Организации договора о коллективной безопасности в Ереване. Во время разговора генсек ОДКБ выразил уверенность в том, что в ближайшем будущем Армения по собственной воле покинет состав ОДКБ.

По словам Пашиняна, он заверил лидера организации в том, что Армения не намерена выходить из состава ОДКБ, поскольку это противоречит её национальным интересам. При этом Никол Пашинян сообщил, что опасается ухода самой Организации договора о коллективной безопасности из Армении.

Пашинян уверен, что в настоящий момент существуют признаки того, что ОДКБ уже начинает покидать территорию армянского государства. Армянский премьер отметил, что уход Организации договора о коллективной безопасности из Армении может быть непредумышленным или преднамеренным, однако сам факт такого исхода событий беспокоит администрацию Еревана.

Примечательно, что ранее Никол Пашинян отказался подписать итоговое коммюнике ОДКБ после заседания её лидеров, также отказавшись от проведения военных учений данной организации в Армении. Пашинян отметил, что причиной его таких решений является нежелание ОДКБ уделять внимание конфликту в Нагорном Карабахе.

Позднее пресс-служба правительства Киргизии сообщила о желании провести учения Организации договора о коллективной безопасности на территории своего государства вместо Армении, тем самым не нарушая программу военно-учебного цикла ведомства.