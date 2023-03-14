Никита Пресняков продает дачу своей бабушки Пугачевой за 225 000 000 рублей
2023-03-14 14:15
Никита Пресняков продает дачу своей бабушки Аллы Пугачевой за 225 000 000 российских рублей. Артистка переписала дом на внука несколько лет назад.
Изданию "Комсомольская правда" стало известно, что внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков выставил на продажу дом, подаренный ему знаменитой бабушкой.
Объявление о продаже недвижимости появилось 6 марта и изначально стоимость была указала в у.е. - 3 000 000 долларов (более 226 000 000 российских рублей по курсу), позднее переведена в рубли - 225 000 000.
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Опубликовано: Наталья Гончарова