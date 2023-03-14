Гриффин: на фоне банкротства SVB в США случилось крушение капитализма

Миллиардер из США Кен Гриффин заявил о разрушении американской капиталистической модели на фоне краха ведущих банков страны.

Журналисты международной газеты Financial Times поговорили с создателем американского хедж-фонда Citadel Кеном Гриффином, который уверен, что правительство Соединённых Штатов предприняло неверные меры во время крушения Silicon Valley Bank. По мнению Гриффина, принятый регуляторами пакет мер по поддержке SVB свидетельствует о крахе капиталистической системы в США.

Кен Гриффин напомнил, что Министерство финансов и профильные американские ведомства приняли решение о поддержке местных вкладчиков после объявления о банкротстве со стороны администрации Silicon Valley Bank, что приводит к расшатыванию финансовой дисциплины в стране.

При этом Гриффин выразил уверенность в том, что правительство не должно было поддерживать вкладчиков, поскольку их потери не были бы катастрофическими. Также предприниматель отметил, что подобные ситуации могли бы стать своего рода моральным уроком для американских вкладчиков, однако власти решили поступить иначе.

Примечательно, что накануне другой американский предприниматель Билл Экман выразил диаметрально противоположное мнение, призвав власти Соединённых Штатов предоставить гарантии депозитам вкладчиков, связанных с Silicon Valley Bank. Также Экман призвал сделать это как можно быстрее.

Накануне бывший американский президент Дональд Трамп публично обвинил Джо Байдена в провоцировании новой Великой депрессии в США посредством нерациональной экономической политики. По мнению Трампа, Байден станет новым Гербертом Губером, который был американским лидером во время Великой депрессии.