Журналист Джей Ньюман рассказал о негативных последствиях антироссийских санкций для американского доллара.

14 марта колумнист газеты New York Post Джей Ньюман сообщил, что санкции коллективного Запада во главе с США в отношении России приводят к ослаблению покупательской способности доллара, поскольку всё больше государств становятся на сторону Москвы в данном экономическом противостоянии.

По словам Ньюмана, порядка ста государств поддержали Россию в её противостоянии западным санкциям после начала спецоперации, что привело к появлению группировок стран, производящих расчёты между собой в национальной валюте и даже в российских рублях.

Джей Ньюман уверен, что такое положение дел существенно подрывает доминирующее положение американского доллара в мире, который ранее традиционно воспринимался как резервная валюта. При этом экономист выразил уверенность в том, что Соединённые Штаты не смогут бесконечно запускать "печатный станок", вбрасывая в рынки новые потоки валюты, которая ничем не подкреплена.

Также Ньюман отметил, что тотальное падение спроса на доллар повлечёт за собой ликвидацию монополярного мира, в котором Вашингтону отводились ведущие роли. Джей Ньюман выразил уверенность в том, что безынтересность доллара для большинства стран спровоцирует потерю интереса к самим США.

Примечательно, что ранее Владимир Путин неоднократно заявлял о возможности краха доллара в качестве резервной валюты мирового уровня, отмечая, что российская спецоперация в Украине является фактором, который приведёт к рождению нового мироустройства многополярного характера.