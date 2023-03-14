Матеуш Моравецкий сообщил о сроках возможной передачи истребительной авиации Украине.

14 марта польский премьер-министр Матеуш Моравецкий пообщался с местными журналистами, где публично заявил, что в течение следующих четырёх-шести недель Министерство обороны Польши может передать украинским войскам свои истребители МиГ-29. При этом Моравецкий отметил, что решение о поставках таких вооружений Киеву ещё не было утверждено официально.

Известно, что ранее Владимир Зеленский просил канцлера Германии Олафа Шольца поставить Украине немецкие танки Leopard 2, систематически получая отказ на свою просьбу. Позднее Зеленский уговорил Шольца сформировать "танковую коалицию" для поставок таких машин Киеву.

После того, как Владимир Зеленский убедил немецкое правительство в необходимости передачи танкового вооружения подразделениям ВСУ, украинский президент незамедлительно развернул новую информационную кампанию, целью которой является убеждение западных лидеров в необходимости поставок истребителей Украине.

8 февраля Владимир Зеленский прибыл в Лондон с официальным визитом, встретившись с британским премьер-министром Риши Сунаком. Позже Зеленский посетил местный парламент, где во время выступления попросил его членов принять решение о поставках английских самолётов украинским войскам.

Характерно, что позднее пресс-служба Белого дома признала нежелание Пентагона поставлять Киеву новейшие американские истребители F-16. Тем не менее, два украинских пилота прибыли в США, где в течение нескольких недель проходили интенсивное обучение по управлению такими самолётами.