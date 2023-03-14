Бережная сообщила, что обеспокоена состоянием супруги Костомарова Домниной

Оксана Домнина круглыми сутками дежурит в больнице около палаты тяжелобольного супруга Романа Костомарова. Ее коллега Елена Бережная выразила обеспокоенность состоянием фигуристки.

Фигуристка Елена Бережная, общаясь с журналистами, пожелала Роману Костомарову быстрейшего выздоровления.

Спортсменка обеспокоена не только здоровьем Романа, но и душевным состоянием его супруги и коллеги Оксаны Домниной, которая день и ночь дежурит в больнице, ожидания вестей о самочувствии возлюбленного.

Близкие люди Оксаны беспокоятся, что она в заботах о муже, совсем забыла о себе, понимая, что по-другому знаменитость не может.

Напомним, что Домнина и Костомаров женаты уже более 10 лет.