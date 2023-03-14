Ванга предсказала: отец Филиппа Киркорова объяснил, почему его знаменитый сын не уехал из России
По словам Бедроса Киркорова, провидица предсказала распад Советского Союза, но уточнила при этом, что Россия останется сильной державой.
90-летний Бедрос Киркоров в недавнем интервью "Абзацу" рассказал, почему после начала СВО его знаменитый сын не уехал в США, как многие российские артисты. У Филиппа ведь есть дорогая недвижимость в Майями, напоминает Рrozvezd.info.
По словам отца поп-короля, в его семье помнят пророчество болгарской ясновидицы Ванги. Та предсказала распад Советсткого Союза, однако уточнила, что Россия останется сильной державой.
Предсказательница Ванга когда-то мне сказала, что Советский Союз распадётся.
Но Россия не будет слаба: у неё будет военная мощь, и её будут бояться, – передал слова ясновидицы Бедрос.
Поклонники не исключают, что Киркоров-младший верит в слова Ванги, потому не стал поддаваться панике и не побежал следом за Пугачевой, Пресняковым-младшим или Ренатой Литвиновой.
Ранее Бедрос Киркоров предлагал вручить Алле Пугачевой орден мира, если та убедит Зеленского пойти на переговоры с правительством России.
Опубликовано: Светлана Гарусева