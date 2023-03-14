Bloomberg: Россия сохранила за границей $80 млрд доходов от экспорта сырья

Новостное агентство Bloomberg утверждает, что Россия оставила за границей порядка 80 миллиардов долларов, полученных от продажи сырья другим странам.

14 марта издание Bloomberg Economics со ссылкой на инсайдера уведомило, что на территории различных государств распределены 80 миллиардов долларов, являющихся активами, принадлежащими России. По данным Bloomberg, речь идёт о денежных средствах, полученных Москвой от экспорта сырьевых ресурсов другим государствам.

В Bloomberg Economics отмечают, что $80 миллиардов российских активов рассредоточены в виде объектов недвижимости и наличных средств, а также вложений в филиалы собственных компаний за пределами самой России.

Аналитики уверены, что эти деньги являются "теневыми активами" Российской Федерации, фактически отражающими сверхприбыли экономики РФ от продажи энергоресурсов и прочего сырья за 2022 год, когда западные государства активизировали санкционное давление на Россию за начатую в Украине спецоперацию.

Ряд зарубежных экспертов сходятся во мнении, что введение потолка цен на российскую нефть не помешает России получать доходы от продажи энергоносителей. В частности, в прошлом году Россия и Индия существенно увеличили товарооборот наряду с наращиванием поставок российской нефти в Нью-Дели.

Во вторник также стало известно, что пресс-служба Еврокомиссии назвала Россию виновной в провоцировании энергетического кризиса, охватившего страны Европы в 2022 году. Примечательно, что во время роста цен на энергоресурсы в ЕС российское правительство неоднократно предлагало Брюсселю свою помощь, которая была отвергнута.