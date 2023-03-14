Не Израиль: стало известно, где живет покинувший Россию Дмитрий Назаров

Звезда «Кухни» вместе с женой Ольгой Васильевой еще десять лет назад купили себе за границей квартиру.

Два месяца назад актеры Дмитрий Назаров и Ольга Васильева покинули Россию. И обратно уже не вернулись, напоминает Вумен.ру.

В Сети писали, что пара перебралась в Израиль, живет в квартире друзей и готовится к гастролям по Европе. Но сейчас выяснилось, что это не совсем так.

В новом интервью Катерине Гордеевой, признанной в России иноагентом, актер рассказал, что десяток лет назад купил вместе с женой квартиру в Каннах, потому сейчас они находятся во Франции.

Это был совет друзей, искали просто что-то, чтобы было, — так ответила Васильева на вопрос, почему они решили обзавестись недвижимостью за границей.

Актриса отметила, что задуматься о переезде из России ее заставил один очень неприятный случай. Как-то она ехала в авто по Москве и попала в ДТП из-за ошибки другого водителя.

Ольга вышла из машины, чтобы поговорить с виновником ДТП, но тот вспылил и ударил ее по голове. Васильева потеряла сознание, упала. У нее диагностировали после этого сотрясение мозга.

По словам актрисы, хотя свидетелями происшествия были несколько человек, в полиции в помощи ей отказали.

Это и стало тем самым, в прямом смысле „по башке“, когда понятно, что лучше квартирка в Каннах. Маленькая, какая-нибудь, — рассказала Ольга.

По их словам, сначала было намерение вернуться в Россию. Артисты даже несколько раз меняли билеты, но в итоге решили сдать их и пока остаться во Франции.