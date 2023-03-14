И вредителей не будет: чем для этого нужно обработать теплицу весной

Перед наступлением холодов вредители прячутся в теплице, и с наступлением теплых дней проявляют активность, угрожая свежей рассаде.

Опытные огородники знают, насколько важно провести дезинфекцию теплицы перед очередным сезоном. Для этого можно использовать готовые препараты. Но часто дачники стараются применять экосредства.

Как приготовить безвредное для людей, но эффективное средство для обработки теплицы? Для этого за основу нужно взять чеснок.

40 грамм измельченной массы этого жгучего овоща нужно залить 10 л воды. Настоять средство сутки. После этого процедить и промыть этой жидкостью теплицу.

Второй вариант - настой из хвои. Для приготовления такого состава нужно полведра утрамбованных сосновых веток. Залить водой и дать настояться.

Чтобы ускорить приготовление, можно поставить на огонь и варить примерно 20 минут. Эта обработка позволит избавиться от фитофтороза и иных грибковых поражений.