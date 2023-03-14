Сын Стивена Сигала закрутил роман с Красой России

Доминик был замечен с моделью Айрин Даниловой в одном из московских ресторанов, влюбленные держались за руки.

Звезда Голливуда Стивен Сигал известен своей любовью к России. Актер несколько лет назад даже получил российский паспорт, сообщает КП.

А теперь стало известно, что сердце его сына Доминика завоевала русская девушка. У него завязались отношения с моделью Айрин Даниловой - победительницей конкурса «Краса России-2015».

Доминик, как и его отец, часто приезжает в Россию. На днях американца видели в одном из московских ресторанов вместе с Айрин Даниловой. Фото сидящей за столиком пары появилось в сети. Влюбленные держались за руки и нежно смотрели друг на друга.

У 29-летней Айрин Даниловой свыше 700 тысяч подписчиков, но о своем романе с сыном Стивена Сигала она никогда не упоминала.

Настоящее имя красавицы – Анна Данилова, в 2015 году на конкурсе «Краса России» она представляла Обнинск. Анна тогда была студенткой Московского гуманитарного института телевидения и радиовещания. Девушка в итоге заняла второе место.

Сын Стивена Сигала в прошлом году во время выступления на одном из светских мероприятий заявил, что ему нравятся русская культура, архитектура и люди. Русских женщин Доминик считает сильными личностями, ориентированными на создание семьи.