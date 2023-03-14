Reuters: Индия не обязана соблюдать потолок цен на российскую нефть

Агентство Reuters пишет, что Индия не имеет обязательств по приобретению российской нефти по ценам, соответствующим ценовому потолку.

Индийские власти официально не присоединялись к инициативе G7, Евросоюза и Австралии по ограничению цен на нефть из России.

В агентстве подчеркивают, что Индия не подписывала никакого соглашения по поводу поддержки ценового потолка.

Ранее сообщалось, что правительство Индии решило соблюдать потолок цен на российскую нефть при покупке энергоносителя.

Власти страны потребовали от банков и трейдеров соблюдать ограничения и работать в соответствии с допустимой предельной ценой на нефть.