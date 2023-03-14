В МИД РФ назвали причину продления зерновой сделки только на 60 дней

Заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин назвал причину, по которой РФ согласилась продлить зерновую сделку только на 60 дней.

Он отметил, что это связано с препятствиями, которые создают страны Запада для экспорта российского продовольствия и удобрений.

По словам Вершинина, российская сторона настояла на продлении зерновой сделки на 60 дней, а не 120, чтобы контролировать соблюдение своих интересов.

Дипломат подчеркнул, что данное решение не следует рассматривать как ультиматум, это всего лишь принципиальная позиция России.

Вершинин уточнил, что через 60 российская сторона оценит, как реализуется меморандум с ООН, и уже после этого будет определяться с судьбой зерновой сделки.