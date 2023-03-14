Инсайдер Харрис: Украину исключили из совместной заявки Испании и Португалии на ЧМ по футболу 2030 года

Инсайдер Роб Харрис сообщил в социальных сетях, что Украину исключили из совместной с Португалией и Испанией заявки на проведение ЧМ по футболу в 2030 году.

По его информации, вместо Украины в данной заявке теперь фигурирует Марокко.

Ранее сообщалось, что в Испании и Португалии не уверены в способности Украины провести групповой этап чемпионата.

Свою роль сыграл и скандал в Украинской ассоциации футбола с отстранением ее руководителя Андрея Павелко от работы по решению суда.

Испания и Португалия заинтересованы в том, чтобы их партнером по заявке стало Марокко, в том числе по причине географического положения страны.