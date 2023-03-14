Найден самый древний в мире рунический камень

Самый старый в мире датированный рунический камень был обнаружен осенью 2021 года, когда археологи Университета Осло исследовали могильное поле недалеко от озера Тюрифьорд в Восточной Норвегии.

Радиоуглеродные даты показывают, что возраст могилы и, следовательно, надписей на камне датируется I-III веками нашей эры. Таким образом, этот рунический камень является одним из самых ранних, сообщили в университете.

Ранние руны вырезаны на блоке красновато-коричневого песчаника размером 31x32 см. Слова написаны на ранней форме древнего скандинавского языка. Камень назван в честь ближайшего населенного пункта — Svingerudsteinen (Камень Свингеруд).

На лицевой стороне камня восемь рун, которые выделяются четче остальных надписей. Преобразованные в латиницу, они пишутся как «идиберуг». Способы написания древних рун отличались, и язык сильно изменился, поэтому интерпретация слов на камне представляет собой сложную задачу.

«Текст, возможно, относится к женщине по имени Идибера, а надпись может означать "Для Идиберы". Другие возможности заключаются в том, что idiberug — это перевод имени, такого как Idibergu/Idiberga, или, возможно, родственного имени Idiberung. На камне есть несколько видов надписей. Некоторые линии образуют сетку, есть небольшие зигзагообразные фигуры и другие интересные элементы. Не все линии имеют лингвистическое значение», — говорит говорит рунолог Кристель Зильмер.

Образцы древесного угля и костей из кремационной ямы, в которой лежал рунический камень, датированы радиоуглеродом временем между 25 и 250 годами нашей эры. Шпора, найденная в могиле, типологически датирована римским железным веком: I-V века нашей эры. Остальные могилы относятся к тому же периоду.

Руны — старейшая форма письма в Скандинавии. Руны постоянно использовались примерно с начала нашей эры и до позднего средневековья. Скорее всего этот алфавит возник под влиянием латыни, после контактов древних северо-германских племен с Римской империей.

В Скандинавии найдено несколько тысяч камней с руническими надписями эпохи викингов, но лишь около 30 относят к римскому железному веку и периоду переселения народов (примерно до середины VI века нашей эры). Svingerudsteinen — единственный камень, извлеченный из археологического контекста, датируемый временем до IV века нашей эры. Раскопки могильного поля производятся в преддверии строительства новой автомагистрали и железной дороги.