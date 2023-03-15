Путин заявил, что США продолжают оккупировать Германию

Президент России Владимир Путин в телеэфире заявил, что Соединенные Штаты продолжают оккупировать Германию.

Он напомнил, что в свое время Советский Союз вывел из Германии свои войска, прекратив фактическую оккупацию страны.

Но американские военные до сих пор находятся на территории ФРГ, По мнению Путина, это можно рассматривать как оккупацию страны.

Ранее Владимир Путин побывал в Улан-Удэ, где встретился с местными жителями. В беседе с ними он сказал, что после распада СССР страны Запада занялись созданием «пятых колонн» в постсоветских республиках.

При этом все они руководствовались собственными геополитическими интересами, пытались раскачивать внутриполитическую ситуацию, засылали террористов.

Путин считает, что после распада СССР исчезла система двуполярного мира, а с ней пропали и основы для противостояния советских людей с Западом. Однако геополитические интересы некоторых государств оказались для них важнее идеологических противоречий с бывшим СССР.

Президент России подчеркнул, что все это не помешало сохранить фундаментальные основы стабильности, которые оказались значительно крепче, чем считали на Западе. Он также напомнил, что за время спецоперации ВВП России снизился на 2,1%, в то время как на Украине падение составило 40%.