Во время поездки на военную базу Байден засомневался, является ли он главнокомандующим

Во время поездки на военную базу Point Loma президент США Джо Байден поинтересовался, является ли он главнокомандующим ВС США.

Информацию об этом опубликовала пресс-служба Белого дома. Байден обратился к экипажу военного корабля «Миссури».

Он также спросил, может ли он отдать военнослужащим приказ «Вольно», является ли он главнокомандующим Вооруженных сил.

Ранее сообщалось, что Байден по время своего выступления три раза неправильно назвал имя конгрессмена, представляющего штат Вирджиния.

В конце прошлого года пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пообещала, что результаты медосмотра Джо Байдена будут опубликованы в ближайшее время.