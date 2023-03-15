Жена Риши Сунака получила замечание от полиции за выгул собаки без поводка
2023-03-15 00:59
Полиция Лондона сообщает, что предупредила жену премьер-министра Риши Сунака Акшате Мурти о недопустимости выгула собаки без поводка в Гайд-парке.
Полицейские посмотрели в соцсети TikTok видеоролик, в котором собака Мурти гуляет без поводка.
При этом в данной местности выгуливать питомцев без поводка запрещено, беспокойство дикой природы здесь считается правонарушением.
Сообщается, что после разговора с полицией супруга Риши Сунака надела на собаку поводок. Домашний питомец премьера – это рыжий лабрадор по кличке Нова.
Ранее Риши Сунак получил штраф за непристегнутый ремень безопасности в автомобиле. Это нарушение полиция также увидела в видеоролике в соцсетях.
Опубликовано: Светлана Репина