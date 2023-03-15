Посол РФ Антонов: Россия не хочет конфронтации с США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что РФ хочет стоить прагматичные отношения с Соединенными Штатами.

По его словам, это должны быть такие отношения, которые соответствуют интересам обоих государств.

Антонов подчеркнул, что Москва не заинтересована в какой-либо конфронтации с Вашингтоном.

Дипломат рассказал, что в Госдепартаменте США беседовал с помощницей госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Он уточнил, что это была конструктивная встреча, причем тема недавнего инцидента с американским беспилотником и российскими самолетами не поднималась.