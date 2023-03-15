Монахам УПЦ разрешили остаться в Киево-Печерской лавре при одном условии

Глава украинского Министерства культуры Александр Ткаченко предложил монахам УПЦ перейти в Православную церковь Украины.

По его словам, только при выполнении этого условия они могут остаться в Киево-Печерской лавре.

Ткаченко уточнил, что в настоящее время обсуждается не выселение монахов, а возвращение государству его имущества.

Он подчеркнул, что тем, кто вел незаконную застройку территории ЮНЕСКО в течение многих лет предстоит выехать оттуда.

Ранее сообщалось, что монахов Украинской православной церкви уведомили о необходимости покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта.