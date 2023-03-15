Дэвис предсказал падение Артемовска, которое сорвет планы Зеленского

Поражение, которое потерпят ВСУ в Артемовске обернется настоящей катастрофой для Киева. В этом уверен подполковник США Дэниел Дэвис.

Дэвис сделал печальный прогноз для режима Зеленского в публикации для иностранного издания 19FortyFive.

По его словам, потеря Артемовска дорого обойдется украинским властям, Донбассу и Запорожью.

Тактическое значение города очевидно: через него проходят важные транспортные узлы Донбасса.

Лишившись Артемовска, армия Украины подставит под угрозу свои позиции на других направлениях.

Кроме того, войска не просто "будут изгнаны из города, но и потеряют еще 10 000 человек убитыми, ранеными, пленными".

Зеленский запланировал наступление на весну, но его планы уже под большим вопросом, по мнению Дэвиса.

Ведь для того чтобы удерживать Артемовск, командование Украины перебросило туда уже многие формирования с юга и севера.

Как считает американский подполковник, Зеленский долгое время собирал силы для наступления, запасался оружием Запада, готовил бойцов на западных полигонах.

Однако поражение, которое ждет украинцев в Артемовске, грозит сорвать все планы президента.