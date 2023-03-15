Посла РФ в США Антонова вызвали в Госдеп после эпизода со сбитым беспилотником

Посол России Анатолий Антонов был приглашен в Госдеп США в связи с инцидентом, случившимся над Черным морем. Новость сообщили в ТАСС.

Как заявил представитель Госдепа Нед Прайс, американское руководство связывается с Москвой для обсуждения произошедшего ЧП.

Прайс винит российскую сторону, вменяя РФ намеренный перехват дрона. Именно это и стало причиной вызова Антонова в Госдеп.

Столкновение случилось 14 марта утром. Истребитель РФ задел беспилотник США, который из-за этого упал в море.

Министерство обороны России излагает свою точку зрения: якобы американский дрон нарушил границы, поэтому сделал резкий маневр и в результате упал в воду.