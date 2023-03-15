Вторая волна мобилизации руководством Кремля не обсуждается

Дмитрий Песков заявил представителям ТАСС, что о второй волне мобилизации Кремль разговоров не ведет.

Слухи о второй волне мобилизации распространились в связи с информацией воронежского руководства о повестках, врученных мужчинам по месту жительства и на рабочих местах.

Дмитрий Песков сообщил, что обсуждений второй волны мобилизации в стенах Кремля нет.

Ранее Министерство обороны России выступило с опровержением сообщений о новой волне частичной мобилизации.

Андрей Гурулев, член комитета по обороне, депутат Госдумы РФ, уточнил, что раньше лета проведение второй волны мобилизации не имеет смысла.