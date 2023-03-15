Путин не верит, что Украина причастна ко взрывам на «Северных потоках»

Президент России назвал версию западных СМИ об участии проукраинской группировки в диверсии на газопроводах полной ерундой.

Владимир Путин высказался на эту тему во вторник 14 марта, дав интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".

Как считает российский лидер, для проведения такой операции нужны профессионалы и продвинутые технологии, а также вложение больших денег.

Президент России отметил, что такую диверсию могли "осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства".

Далее он добавил, что Россия пока не пришла к какому-то определенному выводу по поводу виновников подрыва.

Сложности связаны с тем, что россиян даже не допускают к месту теракта, не позволяют участвовать в международном расследовании.

Изучают обстоятельства дела и пытаются пролить на него свет российские специалисты на местах, занимаясь собственным расследованием.

Однако одно ясно, по словам президента, что это был "теракт, совершенно очевидно совершенный на государственном уровне, потому что никакие любители подобные акции совершить не могут".