С экранов ТВ исчезло шоу Кудрявцевой «Секрет на миллион», зрители в недоумении

В сетке вещания на ближайшее время этой передачи нет, вернется ли она обратно, неизвестно.

Последний выпуск популярного шоу вышел в эфир 11 марта. Его героиней стала поэтесса Лариса Рубальская, напоминает КП.

За семь лет существования шоу "Секрет на миллион" среди гостей передачи были сотни известных персон, шоу показывает высокие рейтинги. Меж тем, народная молва не раз "закрывала" телепроект, но всякий раз слухи не подтверждались, и программа возвращалась в эфир.

Сейчас "Секрет" опять пропал из сетки вещания. С 18 марта на НТВ по субботам стартует новый сезон "Страны талантов". В этой передаче одаренные люди со всей России демонстрируют свои невероятные умения.

Оценивать участников будет жюри во главе с певицей Надеждой Бабиной, которая после закрытия "Модного приговора" на Первом канале участвует сразу в нескольких проектах на НТВ.

Бабкина стала ведущей шоу "Модный vs Народный", она же сидит в жюри "Страны талантов", так еще на подходе шоу "Прошу, прости", где она тоже ведущая, - пишут в комментах зрители. Где-то грустит одна Лера Кудрявцева...

Журналисты КП попытались прояснить ситуацию, и позвонили Лере Кудрявцевой. Но та на их звонок не ответила.