Онкобольной Сергей Сафронов сделал в Турции пересадку волос

Иллюзионист раскрыл детали своего преображения и даже показал фото из кабинета врача, где проводилась манипуляция.

40-летний экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» восстановился после тяжелого лечения лимфомы Ходжкина. И недавно снял в публичном месте свой головной убор, показав роскошную шевелюру, сообщает Космополитен.

Поклонники решили, что кумир делал пересадку волос.

Артист подтвердил эти догадки и подчеркнул, что результатом доволен. Как выяснилось, Сафронов для этого посетил турецкую клинику.

Я всё же решился и сделал это. Всем рекомендую! — сказал Сергей.

Фанаты иллюзиониста поздравили мужчину с бьюти-преображением.

И правильно. Молодым мужчинам надо выглядеть молодо и свежо. Очень рада, что всё получилось! Хочу увидеть ваш новый имидж, - написали пользователи.

Многие заметили, что после операции волосы иллюзиониста стали более густыми.