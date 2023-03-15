Онкобольной Сергей Сафронов сделал в Турции пересадку волос
Иллюзионист раскрыл детали своего преображения и даже показал фото из кабинета врача, где проводилась манипуляция.
40-летний экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» восстановился после тяжелого лечения лимфомы Ходжкина. И недавно снял в публичном месте свой головной убор, показав роскошную шевелюру, сообщает Космополитен.
Поклонники решили, что кумир делал пересадку волос.
Артист подтвердил эти догадки и подчеркнул, что результатом доволен. Как выяснилось, Сафронов для этого посетил турецкую клинику.
Я всё же решился и сделал это. Всем рекомендую! — сказал Сергей.
Фанаты иллюзиониста поздравили мужчину с бьюти-преображением.
И правильно. Молодым мужчинам надо выглядеть молодо и свежо. Очень рада, что всё получилось! Хочу увидеть ваш новый имидж, - написали пользователи.
Многие заметили, что после операции волосы иллюзиониста стали более густыми.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Антон Райт
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