США заявили России протест по поводу инцидента с беспилотником MQ-9
Об этом рассказал журналистам посол России в США Анатолий Антонов, которого пригласили в Госдепартамент для озвучивания американской позиции по данному вопросу.
По словам Антонова, администрация Соединенных Штатов Америки выразила протест в связи с приписываемыми российской стороне действиями во время инцидента с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 над Черным морем. Как отметил российский посол, американская сторона назвала действия российских летчиков «непрофессиональными».
Ранее Министерство обороны России прокомментировало ситуацию с падением американского беспилотника MQ-9. По словам представителей военного ведомства, российские летчики не предпринимали никаких действий с американским беспилотным летательным аппаратом и не совершали с ним столкновений. Как заявили в Министерстве обороны РФ, беспилотник упал сам по причине неудачного маневрирования.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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Антон Райт
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