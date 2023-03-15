Коммунарку могут подвергнуть прокурорской проверке из-за проблем Костомарова
Член экспертного совета при Правительстве России Алексей Северский считает, что неудачи в лечении фигуриста могли быть из-за внутрибольничной инфекции.
46-летний Роман Костомаров с помощью врачей борется за свою жизнь и здоровье. Но проблемы остаются: как сообщают СМИ, сепсис прогрессирует, медики не исключают еще одной ампутации.
Президент "Лиги чемпионов", член экспертного совета при Правительстве России Алексей Северский в беседе с ОСН заявил, что причиной неудач в лечении фигуриста могли стать внутрибольничные инфекции.
Он настаивает на том, чтобы в Коммунарке провели проверку Следственного комитета, сообщает Рrozvezd.info.
Костомаров находится в клинике свыше двух месяцев.Спортсмен по-прежнему подключен к аппаратам, он не может дышать самостоятельно.
Каждые пару часов медики переворачивают Костомарова - во избежание появления пролежней. Роман Костомаров способен только моргать.
Опубликовано: Светлана Гарусева
-
-
Антон Райт
Блэк Чайна говорит, что Тайга "собрал" ее вещи и выгнал ее из своего дома, чтобы быть с Кайли Дженнер
Она сказала Джейсону Ли, что рэпер "упаковал" ее вещи и выгнал ее, когда они расстались в 2014 году. Тайга была замечена, проводя время с Дженнер, которой в то время было 17 лет, всего несколько месяцев спустя.Подробнее...
-
-
-