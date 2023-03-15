Жену рэпера Джигана экстренно доставили в больницу
Блогер Оксана Самойлова пожаловалась на сильные головные боли. Какой диагноз поставили многодетной маме, пока неизвестно.
Популярная блогер известна своим позитивным отношением к жизни. Но в последний раз жена рэпера Джигана вышла в сторис с болезненным видом, сообщает Супер.ру.
У меня слезы текут от головной боли. При этом нет температуры, нет жара, но вся в каких-то красных пятнах.
Такое ощущение, что кто-то давит на виски со всей силы. Мне реально максимально хреново, — поделилась многодетная мама.
Подписчики сразу бросились ставить кумиру диагноз. Многие решили, что у нее гайморит. Тем временем Оксана измерила давление, и оно оказалось пониженным.
Через три часа модель снова вышла на связь, но уже из больницы. Однако о своем диагнозе подписчикам ничего не сказала. Они надеются, что у звезды ничего серьезного нет, и она скоро вернется домой.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Антон Райт
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