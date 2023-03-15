Наталья Бестемьянова считает, что «все врут» о состоянии Романа Костомарова
Экс-фигуристка и Олимпийская чемпионка в танцах на льду уверена, что СМИ сообщают мало правды о здоровье Костомарова. Об этом она заявила "КП Спорт".
Наталья Бестемьянова полагает, что среди публикуемой информации много фейков:
Мне кажется, все врут. Полное впечатление, что информация в прессе не соответствует действительности вообще. Никто не скажет правды. Когда плохо — не хочется, чтобы это раздували. Когда хорошо — страшно, что сглазят.
Наталья боится слышать фразы "ему уже лучше" и считает, что когда "он сам скажет, что ему лучше" тогда можно будет на самом деле в это верить.
Бывшая фигуристка пожелала Роману Костомарову "оказаться сильнее этого".
Она сказала, что не хочет беспокоить жену и других близких людей спортсмена, поэтому следит за новостями в СМИ постоянно.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Антон Райт
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