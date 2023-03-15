Это мнение американский журналист Сеймур Херш высказал в ходе своего публичного выступления в Вашингтоне на мероприятии американской неправительственной организации «Комитет за республику».

По словам Херша, версия о причастности некоей украинской диверсионной группировки к подрыву газопроводов «Северный поток» не выдерживает никакой критики и является «сумасшедшей историей». Журналист заявил, что знает об этой диверсии намного больше, чем может рассказать общественности.

Также Херш подчеркнул, что действующий президент США Джо Байден утратил свое разведывательное сообщество. При этом журналист отметил, что именно разведывательные структуры Соединенных Штатов Америки «скормили» средствам массовой информации неправдоподобную версию об «украинской диверсионной группе». По словам Херша, данная версия не выдерживает никакой критики, поскольку некие активисты-дилетанты просто не смогли бы осуществить операцию такой степени сложности.

Стоит напомнить, что одно из крупнейших американских изданий New York Times полностью проигнорировало материалы Херша о подрыве «Северных потоков», несмотря на их очевидную достоверность, а также то, что многие другие издания опубликовали их на первых полосах. При этом именно газета New York Times опубликовала абсурдную версию о якобы причастности «украинской диверсионной группы» к взрывам на газопроводах, которая выглядит откровенно недостоверной и не вызвала интереса ни со стороны других средств массовой информации, ни со стороны широкой общественности.