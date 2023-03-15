На Бали арестовали стендап-комика из России Семена Щербакова

Такая мера принята потому, что юморист прибыл в Индонезию по туристической визе, которая не позволяет работать на острове.

Иммиграционная служба Денпасара на острове Бали арестовала стендап-комика из России Семена Щербакова. Об этом сообщает Супер.ру со ссылкой на индонезийские СМИ.

Этот человек арестован тогда, когда он намеревался выступить в качестве стендап-комика в конференц-центре Riverside на Бали, — рассказал глава иммиграционной службы Теди Рианди.

Такая мера принята потому, что у Семена Щербакова - туристическая виза, и она не позволяет комику работать на острове.

Как уточняет ТАСС, власти Индонезии при этом не уведомляли посольство РФ о задержании российского гражданина Семена Щербакова. Корреспонденту агентства об этом сообщили в консульском отделе диппредставительства.

На минувшей неделе в рамках иммиграционного рейда на этом же индонезийском острове задержали 57-летнего шоумена Михаила Шаца.