На Бали арестовали стендап-комика из России Семена Щербакова
Такая мера принята потому, что юморист прибыл в Индонезию по туристической визе, которая не позволяет работать на острове.
Иммиграционная служба Денпасара на острове Бали арестовала стендап-комика из России Семена Щербакова. Об этом сообщает Супер.ру со ссылкой на индонезийские СМИ.
Этот человек арестован тогда, когда он намеревался выступить в качестве стендап-комика в конференц-центре Riverside на Бали, — рассказал глава иммиграционной службы Теди Рианди.
Такая мера принята потому, что у Семена Щербакова - туристическая виза, и она не позволяет комику работать на острове.
Как уточняет ТАСС, власти Индонезии при этом не уведомляли посольство РФ о задержании российского гражданина Семена Щербакова. Корреспонденту агентства об этом сообщили в консульском отделе диппредставительства.
На минувшей неделе в рамках иммиграционного рейда на этом же индонезийском острове задержали 57-летнего шоумена Михаила Шаца.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Антон Райт
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