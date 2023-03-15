Антонов потребовал от США прекратить полеты беспилотников после инцидента с MQ-9

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что военная деятельность Вашингтона в непосредственной близости от границ с Российской Федерацией является недопустимой.

Как говорится в официальном заявлении главы российской дипломатической миссии в Вашингтоне, вызывает озабоченность недопустимая деятельность американских военных в непосредственной близости от границ Российской Федерации. В Москве, подчеркнул Антонов, прекрасно понимают, с какой целью применяются подобные беспилотные разведывательно-ударные аппараты.

По словам посла, американские беспилотные летательные аппараты собирают разведывательную информацию, которую украинские власти после этого использует для ударов по России. Как особо подчеркнул Антонов, Кремль рассчитывает, что Соединенные Штаты Америки «прекратят полеты вблизи российских рубежей». После этого руководитель российской дипломатической миссии назвал инцидент с беспилотником MQ-9 провокацией.

По информации некоторых военных экспертов, российские летчики могли спровоцировать крушение американского беспилотника, но не сбивать его напрямую. Тем самым Россия дала понять Вашингтону, что не потерпит военной активности у своих границ и не позволит Пентагону собирать разведывательную информацию для передачи украинским властям.